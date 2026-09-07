登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Mursalat 77:9
Al-Mursalat
9
77:9
واذا السماء فرجت ٩
وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ٩
وَإِذَا
ﲜ
ٱلسَّمَآءُ
ﲝ
فُرِجَتۡ
ﲞ
٩
ﲟ
当天体破裂的时候，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَإِذَا السمآء فُرِجَتْ ) أى : شقت أو فتحت ، وتدلت أرجاؤه ، ووهت أطرافها . ( وَإِذَا السمآء فُرِجَتْ ) أى : شقت أو فتحت ، وتدلت أرجاؤها ، ووهت أطرافها .