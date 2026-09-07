登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Mursalat 77:8
Al-Mursalat
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ﲘ
ٱلنُّجُومُ
ﲙ
طُمِسَتۡ
ﲚ
٨
ﲛ
当星宿黯淡的时候，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم بين - سبحانه - علامات هذا اليوم فقال : ( فَإِذَا النجوم طُمِسَتْ ) أى : محقت وذهب ضوؤها ، وزال نورها . يقال : طمست الشئ ، من باب ضرب - إذا محوته واستأصلت أثره ،