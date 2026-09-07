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经注: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
ﳜ
حَدِيثِۭ
ﳝ
بَعۡدَهُۥ
ﳞ
يُؤۡمِنُونَ
ﳟ
٥٠
ﳠ
除《古兰经》外，他们要信仰什么文辞呢？
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)
] ئهگهر باوهڕ به قورئانی پیرۆز نهكهن ئیتر له پاش قورئان باوهڕ به چ قسهو چ فهرموودهیهكی تر ئهكهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه قورئان فهرموودهو فهرمایشت و كهلامی خوای گهورهیه)، والله أعلم.