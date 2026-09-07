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经注: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
ﳜ
حَدِيثِۭ
ﳝ
بَعۡدَهُۥ
ﳞ
يُؤۡمِنُونَ
ﳟ
٥٠
ﳠ
除《古兰经》外，他们要信仰什么文辞呢？
经注
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课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
77:49至77:50节的经注
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فبأي كتاب وكلام بعده يؤمنون؟ وهو المبيِّن لكل شيء، الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره، المعجز في ألفاظه ومعانيه.