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经注: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
ﳜ
حَدِيثِۭ
ﳝ
بَعۡدَهُۥ
ﳞ
يُؤۡمِنُونَ
ﳟ
٥٠
ﳠ
除《古兰经》外，他们要信仰什么文辞呢？
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَبِأَیِّ حَدِیثِۭ بَعۡدَهُۥ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿یُؤۡمِنُونَ ٥٠﴾ أَيْ لَا يَمْكَن إيمَانهمْ بِغَيْرِهِ مِنْ كُتُب اللَّه بَعْد تَكْذِيبهمْ بِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْإِعْجَاز الَّذِي لم يشتمل عليه غيره