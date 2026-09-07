登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Mursalat 77:49
Al-Mursalat
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
ﳘ
يَوۡمَئِذٖ
ﳙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳚ
٤٩
ﳛ
伤哉否认真理的人们！
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ هَذِهِ الجُمْلَةُ مِثْلُ نَظِيرِها المُوالِيَةِ هي لَهُ، إذْ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِقَوْلِهِ (﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨]) ويَكُونُ التَّعْبِيرُ بِـ ”المُكَذِّبِينَ“ إظْهارًا في مَقامِ الإضْمارِ لِقَصْدِ وصْفِهِمْ بِالتَّكْذِيبِ. والتَّقْدِيرُ: ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لَهم أوْ لَكم فَهي تَهْدِيدٌ ناشِئٌ عَنْ جُمْلَةِ (﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨])، ويَكُونُ اليَوْمُ المُشارُ إلَيْهِ بِـ (يَوْمَئِذٍ) الزَّمانُ الَّذِي يُفِيدُهُ (إذا) مِن قَوْلِهِ (﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ [المرسلات: ٤٨]) الَّذِي يُجازى فِيهِ بِالوَيْلِ لِلْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ إذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ، أيْ لا يُؤْمِنُونَ، وتُفِيدُ مَعَ ذَلِكَ تَقْرِيرًا وتَأْكِيدًا لِنَظِيرِها المَذْكُورِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ.