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经注: Al-Mursalat 77:49
Al-Mursalat
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
ﳘ
يَوۡمَئِذٖ
ﳙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳚ
٤٩
ﳛ
伤哉否认真理的人们！
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق، ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم، الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق.