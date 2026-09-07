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经注: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
ﳑ
قِيلَ
ﳒ
لَهُمُ
ﳓ
ٱرۡكَعُواْ
ﳔ
لَا
ﳕ
يَرۡكَعُونَ
ﳖ
٤٨
ﳗ
有人对他们说：你们当鞠躬。他们不肯鞠躬。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wanapoambiwa hawa washirikina, «Mswalieni Mwenyezi Mungu na mnyenyekeeni,» hawanyenyekei wala hawaswali, bali wanaendelea kuonyesha kiburi chao.