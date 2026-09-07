登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
ﳍ
يَوۡمَئِذٖ
ﳎ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳏ
٤٧
ﳐ
在那日，伤哉否认真理的人们！
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
77:46至77:47节的经注
Это - угроза и суровое предупреждение всем, кто считает ложью знамения Аллаха. Пусть они едят, пьют и наслаждаются мирскими удовольствиями, пренебрегая поклонением Аллаху, но они остаются грешниками и преступниками и заслуживают соответствующего воздаяния. Их удовольствия прервутся, и они вкусят последствия своих деяний.