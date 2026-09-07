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经注: Al-Mursalat 77:44
Al-Mursalat
44
77:44
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
ﲾ
كَذَٰلِكَ
ﲿ
نَجۡزِي
ﳀ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
我必定这样报酬行善的人们。
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
77:44至77:45节的经注
( إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين ) أى : إنا من شأننا أننا نعطى مثل هذا الجزاء الطيب للمؤمنين الذين أحسنوا أقوالهم وأفعالهم ، وصانوا أنفسهم عن كل مالا يرضينا ، هذا هو جزاء المتقين المحسنين .