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经注: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
ﲷ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲸ
هَنِيٓـَٔۢا
ﲹ
بِمَا
ﲺ
كُنتُمۡ
ﲻ
تَعۡمَلُونَ
ﲼ
٤٣
ﲽ
将对他们说：你们曾经行善，故你们痛快地饮食吧！
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ويقال لهم - على سبيل التكريم والتشريف - ( كلوا ) أكلا مريئا ( واشربوا ) شربا ( هنيئا ) جزاء ( بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) فى الدنيا من أعمال صالحة .