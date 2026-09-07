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经注: Al-Mursalat 77:42
Al-Mursalat
42
77:42
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَفَوَٰكِهَ
ﲳ
مِمَّا
ﲴ
يَشۡتَهُونَ
ﲵ
٤٢
ﲶ
享受他们爱吃的水果，
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفَوَ ٰكِهَ مِمَّا یَشۡتَهُونَ ٤٢﴾ فِيهِ إعْلَام بِأَنَّ الْمَأْكَل وَالْمَشْرَب فِي الْجَنَّة بِحَسَبِ شَهَوَاتهمْ بِخِلَافِ الدُّنْيَا فَبِحَسَبِ مَا يَجِد النَّاس فِي الْأَغْلَب وَيُقَال لهم