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经注: Al-Mursalat 77:39
Al-Mursalat
39
77:39
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
ﲣ
كَانَ
ﲤ
لَكُمۡ
ﲥ
كَيۡدٞ
ﲦ
فَكِيدُونِ
ﲧ
٣٩
ﲨ
如果你们有什么计谋，你们可对我用计。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi mkiwa na hila za kujitoa na adhabu, tumieni hila zenu na mziokoe nafsi zenu na msukosuko wa Mwenyezi Mungu na mateso Yake.