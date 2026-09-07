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经注: Al-Mursalat 77:39
Al-Mursalat
39
77:39
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
ﲣ
كَانَ
ﲤ
لَكُمۡ
ﲥ
كَيۡدٞ
ﲦ
فَكِيدُونِ
ﲧ
٣٩
ﲨ
如果你们有什么计谋，你们可对我用计。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ }
تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي،
{ فَكِيدُونِ }
أي: ليس لكم قدرة ولا سلطان،
كما قال تعالى:
{ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ }