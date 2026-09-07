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经注: Al-Mursalat 77:38
Al-Mursalat
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
ﲜ
يَوۡمُ
ﲝ
ٱلۡفَصۡلِۖ
ﲞﲟ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
ﲠ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
ﲡ
٣٨
ﲢ
这是判决之日，我把你们和先民集合在一处。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ }
لنفصل بينكم، ونحكم بين الخلائق،