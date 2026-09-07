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经注: Al-Mursalat 77:37
Al-Mursalat
37
77:37
ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٧
وَيۡلٞ
ﲘ
يَوۡمَئِذٖ
ﲙ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲚ
٣٧
ﲛ
在那日，伤哉否认真理的人们！
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基拉特
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧)
] ههڕهشهی سهخت و سزای ئاگری دۆزهخ لهو ڕۆژهدا بۆ ئهو كهسانهی كه ئهو ڕۆژهیان بهدرۆ زانیوه.