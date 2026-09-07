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经注: Al-Mursalat 77:34
Al-Mursalat
34
77:34
ويل يوميذ للمكذبين ٣٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٣٤
وَيۡلٞ
ﲊ
يَوۡمَئِذٖ
ﲋ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲌ
٣٤
ﲍ
在那日，伤哉否认真理的人们！
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Arabic Tanweer Tafseer
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ تَكْرِيرٌ لِقَصْدِ تَهْدِيدِ المُشْرِكِينَ الأحْياءِ والقَوْلُ فِيهِ كالقَوْلِ في نَظِيرِهِ الواقِعِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ.