登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Mursalat 77:33
Al-Mursalat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
ﲆ
جِمَٰلَتٞ
ﲇ
صُفۡرٞ
ﲈ
٣٣
ﲉ
好像黧黑的骆驼一样。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣)
] ههر پریشكێكی بهئهندازهى حوشترێكی ڕهشه، كه حوشتری ڕهش تێكهڵی زهرد ئهبێ پێی ئهووترێ: (صُفْرٌ) یاخود بهئهندازهى حهبلی كهشتی كه بهقهدهر ناو قهدی مرۆڤێك ئهستووره، ههر پریشكێكی ئهوهنده گهورهیه.