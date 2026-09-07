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经注: Al-Mursalat 77:33
Al-Mursalat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
ﲆ
جِمَٰلَتٞ
ﲇ
صُفۡرٞ
ﲈ
٣٣
ﲉ
好像黧黑的骆驼一样。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم ذكر عظم شرر النار، الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها،
فقال:
{ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ }
وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة، لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء، كريهة المرأى ، شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها
[من الأعمال المقربة منها]
.