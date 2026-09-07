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经注: Al-Mursalat 77:32
Al-Mursalat
32
77:32
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
ﲁ
تَرۡمِي
ﲂ
بِشَرَرٖ
ﲃ
كَٱلۡقَصۡرِ
ﲄ
٣٢
ﲅ
那火焰喷射出宫殿般的火星，
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika moto wa Jahanamu unarusha macheche makubwa ya moto, kila cheche moja katika hayo ni kama jengo lililoimarishwa katika ukubwa na urefu wa kuenda juu.