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经注: Al-Mursalat 77:32
Al-Mursalat
32
77:32
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
ﲁ
تَرۡمِي
ﲂ
بِشَرَرٖ
ﲃ
كَٱلۡقَصۡرِ
ﲄ
٣٢
ﲅ
那火焰喷射出宫殿般的火星，
经注
层
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم ذكر عظم شرر النار، الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها،
فقال:
{ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ }
وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة، وهذا يدل على أن النار مظلمة، لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء، كريهة المرأى ، شديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها
[من الأعمال المقربة منها]
.