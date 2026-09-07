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经注: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ﱺ
ظَلِيلٖ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُغۡنِي
ﱽ
مِنَ
ﱾ
ٱللَّهَبِ
ﱿ
٣١
ﲀ
那荫影不是阴凉的，不能遮挡火焰的热浪。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ لَا ظَلِيلٍ }
ذلك الظل أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة،
{ وَلَا يُغْنِي }
من مكث فيه
{ مِنَ اللَّهَبِ }
بل اللهب قد أحاط به، يمنة ويسرة ومن كل جانب،
كما قال تعالى:
{ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ }
{ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين }