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经注: Al-Mursalat 77:30
Al-Mursalat
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱳ
إِلَىٰ
ﱴ
ظِلّٖ
ﱵ
ذِي
ﱶ
ثَلَٰثِ
ﱷ
شُعَبٖ
ﱸ
٣٠
ﱹ
你们去享受有三个权的荫影吧！
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱنطَلِقُوۤا۟ إِلَىٰ ظِلࣲّ ذِی ثَلَـٰثِ شُعَبࣲ ٣٠﴾ هُوَ دُخَان جَهَنَّم إذَا ارْتَفَعَ افْتَرَقَ ثَلَاث فِرَق لعظمه