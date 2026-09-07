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经注: Al-Mursalat 77:29
Al-Mursalat
29
77:29
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
مَا
ﱮ
كُنتُم
ﱯ
بِهِۦ
ﱰ
تُكَذِّبُونَ
ﱱ
٢٩
ﱲ
你们去享受你们所否认的刑罚吧！
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
يقال للكافرين يوم القيامة:
سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، سيروا، فاستظلوا بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثلاث قطع، لا يُظِل ذلك الظل من حر ذلك اليوم، ولا يدفع من حر اللهب شيئًا. إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم، كل شرارة منه كالبناء المشيد في العِظم والارتفاع. كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصُّفْرة.