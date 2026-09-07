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经注: Al-Mursalat 77:28
Al-Mursalat
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
ﱨ
يَوۡمَئِذٖ
ﱩ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﱪ
٢٨
ﱫ
在那日，伤哉否认真理的人们！
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基拉特
圣训
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العربية
Arabic Tanweer Tafseer
77:28至77:29节的经注
﴿ويْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ تَكْرِيرٌ لِلتَّوْبِيخِ والتَّقْرِيعِ مِثْلَ نَظِيرِهِ الواقِعِ ثانِيًا في هَذِهِ السُّورَةِ.