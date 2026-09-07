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经注: Al-Mursalat 77:27
Al-Mursalat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
رَوَٰسِيَ
ﱢ
شَٰمِخَٰتٖ
ﱣ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
ﱤ
مَّآءٗ
ﱥ
فُرَاتٗا
ﱦ
٢٧
ﱧ
我曾在大地上，安置许多崇高的山峦。我曾赏赐你们甘美的饮料。
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
77:25至77:27节的经注
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟