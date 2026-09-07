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经注: Al-Mursalat 77:25
Al-Mursalat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
ﱘ
نَجۡعَلِ
ﱙ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱚ
كِفَاتًا
ﱛ
٢٥
ﱜ
难道我没有使大地成为包罗
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
77:25至77:27节的经注
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟