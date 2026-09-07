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经注: Al-Mursalat 77:24
Al-Mursalat
24
77:24
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَيۡلٞ
ﱔ
يَوۡمَئِذٖ
ﱕ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﱖ
٢٤
ﱗ
在那日，伤哉否认真理的人们。
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基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)
] ههڕهشهی سهخت و ئاگری دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه ڕۆژی زیندوو بوونهوه بهدرۆ ئهزانن.