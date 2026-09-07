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经注: Al-Mursalat 77:22
Al-Mursalat
22
77:22
الى قدر معلوم ٢٢
إِلَىٰ قَدَرٍۢ مَّعْلُومٍۢ ٢٢
إِلَىٰ
ﱌ
قَدَرٖ
ﱍ
مَّعۡلُومٖ
ﱎ
٢٢
ﱏ
到一个定期。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
О люди! Разве Мы не создали вас из капли в высшей степени ничтожной жидкости, выходящей из области между поясницей и грудью? Разве Мы не поместили эту каплю в матке, где поселяется и развивается зародыш до определенного срока?