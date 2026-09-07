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经注: Al-Mursalat 77:21
Al-Mursalat
21
77:21
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلۡنَٰهُ
ﱇ
فِي
ﱈ
قَرَارٖ
ﱉ
مَّكِينٍ
ﱊ
٢١
ﱋ
. 我把它放在一个坚固的安息之所，
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
77:21至77:23节的经注
ألم نخلقكم- يا معشر الكفار- من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.