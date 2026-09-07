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经注: Al-Mursalat 77:20
Al-Mursalat
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
أَلَمۡ
ﱁ
نَخۡلُقكُّم
ﱂ
مِّن
ﱃ
مَّآءٖ
ﱄ
مَّهِينٖ
ﱅ
٢٠
ﱆ
难道我没有用薄弱的精液创造你们吗？
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
ألم نخلقكم -يا معشر الكفار- من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم المرأة، إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه، فنعم القادرون نحن.