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经注: Al-Mursalat 77:20
Al-Mursalat
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
أَلَمۡ
ﱁ
نَخۡلُقكُّم
ﱂ
مِّن
ﱃ
مَّآءٖ
ﱄ
مَّهِينٖ
ﱅ
٢٠
ﱆ
难道我没有用薄弱的精液创造你们吗？
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدم ، وهذه الآية أصل لمن قال : إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده . وقد مضى القول فيه .