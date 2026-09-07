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经注: Al-Mursalat 77:19
Al-Mursalat
19
77:19
ويل يوميذ للمكذبين ١٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٩
وَيۡلٞ
ﳅ
يَوۡمَئِذٖ
ﳆ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳇ
١٩
ﳈ
在那日，伤哉否认真理的人们。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
77:19至77:21节的经注
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.