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经注: Al-Mursalat 77:18
Al-Mursalat
18
77:18
كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٨
كَذَٰلِكَ
ﳁ
نَفۡعَلُ
ﳂ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﳃ
١٨
ﳄ
我将这样处治犯罪的人。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
77:17至77:18节的经注
ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مِثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار
"مكة"
؛ لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم.