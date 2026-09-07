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经注: Al-Mursalat 77:16
Al-Mursalat
16
77:16
الم نهلك الاولين ١٦
أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦
أَلَمۡ
ﲹ
نُهۡلِكِ
ﲺ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲻ
١٦
ﲼ
难道我没有毁灭先民吗？
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基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦)
] ئایا ئێمه ئوممهته كافرهكانى پێشومان لهناونهبرد له كاتی ئادهمهوه تا پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی كافر بووبێ ههموومان لهناو بردون.