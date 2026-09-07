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经注: Al-Mursalat 77:15
Al-Mursalat
15
77:15
ويل يوميذ للمكذبين ١٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٥
وَيۡلٞ
ﲵ
يَوۡمَئِذٖ
ﲶ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲷ
١٥
ﲸ
在那日，伤哉否认真理的人们。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال:
{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ }
أي: يا حسرتهم، وشدة عذابهم، وسوء منقلبهم، أخبرهم الله، وأقسم لهم، فلم يصدقوه، فاستحقوا العقوبة البليغة.