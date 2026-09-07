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经注: Al-Mursalat 77:14
Al-Mursalat
14
77:14
وما ادراك ما يوم الفصل ١٤
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٤
وَمَآ
ﲯ
أَدۡرَىٰكَ
ﲰ
مَا
ﲱ
يَوۡمُ
ﲲ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲳ
١٤
ﲴ
你怎能知道判决之日，是什么？
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Этот вопрос служит для возвеличивания Судного дня и устрашения людей. Это будет день различения между творениями и расчета с каждым из них в отдельности. Затем Господь пригрозил тем, кто отрицает этот день, и сказал: