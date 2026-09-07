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经注: Al-Mursalat 77:11
Al-Mursalat
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ﲤ
ٱلرُّسُلُ
ﲥ
أُقِّتَتۡ
ﲦ
١١
ﲧ
当众使者被定期召集的时候，
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (١١)
] وه كاتێك كه پێغهمبهران كات و مهوعیدیان بۆ دائهنرێ بۆ بڕیاردان له نێوان ئهوان و ئوممهتهكانیاندا، یاخود كۆ ئهكرێنهوه.