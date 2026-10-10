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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 85
Al-Waqi'ah
85
56:85
ونحن اقرب اليه منكم ولاكن لا تبصرون ٨٥
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ٨٥
وَنَحۡنُ
ﱦ
أَقۡرَبُ
ﱧ
إِلَيۡهِ
ﱨ
مِنكُمۡ
ﱩ
وَلَٰكِن
ﱪ
لَّا
ﱫ
تُبۡصِرُونَ
ﱬ
٨٥
ﱭ
我比你们更临近他，但你们不晓得，
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Tafsir Fathul Majid
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