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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 72
Al-Waqi'ah
72
56:72
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ٧٢
ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢
ءَأَنتُمۡ
ﲸ
أَنشَأۡتُمۡ
ﲹ
شَجَرَتَهَآ
ﲺ
أَمۡ
ﲻ
نَحۡنُ
ﲼ
ٱلۡمُنشِـُٔونَ
ﲽ
٧٢
ﲾ
究竟是你们使燧木生长的呢？还是我使它生长的呢？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。