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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 69
Al-Waqi'ah
69
56:69
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ٦٩
ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩
ءَأَنتُمۡ
ﲤ
أَنزَلۡتُمُوهُ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلۡمُزۡنِ
ﲧ
أَمۡ
ﲨ
نَحۡنُ
ﲩ
ٱلۡمُنزِلُونَ
ﲪ
٦٩
ﲫ
究竟是你们使它从云中降下的呢？还是我使它降下的呢？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。