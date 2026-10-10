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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 65
Al-Waqi'ah
65
56:65
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٦٥
لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـٰهُ حُطَـٰمًۭا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٦٥
لَوۡ
ﲑ
نَشَآءُ
ﲒ
لَجَعَلۡنَٰهُ
ﲓ
حُطَٰمٗا
ﲔ
فَظَلۡتُمۡ
ﲕ
تَفَكَّهُونَ
ﲖ
٦٥
ﲗ
假若我意欲，我必使它凋零，而你们变成诧异者，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。