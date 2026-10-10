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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 62
Al-Waqi'ah
62
56:62
ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ٦٢
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﲀ
عَلِمۡتُمُ
ﲁ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲂ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲃ
فَلَوۡلَا
ﲄ
تَذَكَّرُونَ
ﲅ
٦٢
ﲆ
你们确已知道初次的生长，你们怎不觉悟呢？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。