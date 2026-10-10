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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 60
Al-Waqi'ah
60
56:60
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٦٠
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠
نَحۡنُ
ﱮ
قَدَّرۡنَا
ﱯ
بَيۡنَكُمُ
ﱰ
ٱلۡمَوۡتَ
ﱱ
وَمَا
ﱲ
نَحۡنُ
ﱳ
بِمَسۡبُوقِينَ
ﱴ
٦٠
ﱵ
我曾将死亡分配给你们，任何人不能阻挠我，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。