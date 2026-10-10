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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Waqi'ah 阿雅 47
Al-Waqi'ah
47
56:47
وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ٤٧
وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧
وَكَانُواْ
ﳅ
يَقُولُونَ
ﳆ
أَئِذَا
ﳇ
مِتۡنَا
ﳈ
وَكُنَّا
ﳉ
تُرَابٗا
ﳊ
وَعِظَٰمًا
ﳋ
أَءِنَّا
ﳌ
لَمَبۡعُوثُونَ
ﳍ
٤٧
ﳎ
他们常说：难道我们死后，已变成尘土和枯骨的时候，我们必定要复活吗？
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