Лица праведников будут светлы и прекрасны, потому что их сердца обретут блаженство, а души будут переполнены радостью. Они будут лицезреть своего Господа. Среди них будут те, кто сможет видеть Аллаха каждый день утром и вечером. Другие же смогут видеть Его лишь по пятницам. Они будут наслаждаться возможностью взглянуть на благородный лик Аллаха и получать удовольствие от Его ослепительной и несравненной красоты. Когда они увидят лик Аллаха, то забудут об окружающем их блаженстве и получат неописуемое удовольствие. Их лица засияют и станут еще более прекрасны. Господи, сделай нас в их числе!