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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Qiyamah 阿雅 13
Al-Qiyamah
13
75:13
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ١٣
يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣
يُنَبَّؤُاْ
ﲶ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲷ
يَوۡمَئِذِۭ
ﲸ
بِمَا
ﲹ
قَدَّمَ
ﲺ
وَأَخَّرَ
ﲻ
١٣
ﲼ
在那日，各人将被告知自己前前后后做过的事情。
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Tafsir Fathul Majid
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