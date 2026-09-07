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经注: Taha 20:98
Taha
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
إِنَّمَآ
ﳏ
إِلَٰهُكُمُ
ﳐ
ٱللَّهُ
ﳑ
ٱلَّذِي
ﳒ
لَآ
ﳓ
إِلَٰهَ
ﳔ
إِلَّا
ﳕ
هُوَۚ
ﳖﳗ
وَسِعَ
ﳘ
كُلَّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عِلۡمٗا
ﳛ
٩٨
ﳜ
你们所当崇拜的，只是真主，除他外，绝无应受崇拜的，他是周知万物的。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa kweli, mola wenu, enyi watu, ni Mola Mmoja Ambaye hakuna muabudiwa isipokuwa Yeye, ujuzi Wake umeenea kila kitu.