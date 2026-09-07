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经注: Taha 20:98
Taha
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
إِنَّمَآ
ﳏ
إِلَٰهُكُمُ
ﳐ
ٱللَّهُ
ﳑ
ٱلَّذِي
ﳒ
لَآ
ﳓ
إِلَٰهَ
ﳔ
إِلَّا
ﳕ
هُوَۚ
ﳖﳗ
وَسِعَ
ﳘ
كُلَّ
ﳙ
شَيۡءٍ
ﳚ
عِلۡمٗا
ﳛ
٩٨
ﳜ
你们所当崇拜的，只是真主，除他外，绝无应受崇拜的，他是周知万物的。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يؤله، ولا يحب، ولا يرجى ولا يخاف، ولا يدعى إلا هو، لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو، فلا إله إلا هو، ولا معبود سواه.