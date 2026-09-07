登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:97
Taha
97
20:97
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
ﲯ
فَٱذۡهَبۡ
ﲰ
فَإِنَّ
ﲱ
لَكَ
ﲲ
فِي
ﲳ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲴ
أَن
ﲵ
تَقُولَ
ﲶ
لَا
ﲷ
مِسَاسَۖ
ﲸﲹ
وَإِنَّ
ﲺ
لَكَ
ﲻ
مَوۡعِدٗا
ﲼ
لَّن
ﲽ
تُخۡلَفَهُۥۖ
ﲾﲿ
وَٱنظُرۡ
ﳀ
إِلَىٰٓ
ﳁ
إِلَٰهِكَ
ﳂ
ٱلَّذِي
ﳃ
ظَلۡتَ
ﳄ
عَلَيۡهِ
ﳅ
عَاكِفٗاۖ
ﳆﳇ
لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلۡيَمِّ
ﳌ
نَسۡفًا
ﳍ
٩٧
ﳎ
他说：你去吧！你这辈子必定常说：不要接触我。你确有一个（受刑的）约期，你绝不能避免它，你看你虔诚住守的神灵吧！我们必定要焚化它， 然后必把它撒在海里。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema kumwambia Sāmirīy, «Basi enda! Mateso yako katika uhai wa duniani ni uishi ukiwa umetengwa na umwambie kila mtu, ‘ Sigusi wala siguswi’, na una agizo huko Akhera la wewe kuadhibiwa na kuteswa, Mwenyezi Mungu Hataenda kinyume na agizo hilo na utalikuta. Na muangalie muabudiwa wako ambaye umesimama kumuabudu, tutamchoma kwa moto kisha tutampeperusha baharini achukuliwe na upepo kusiwe na athari yake yoyote yenye kusalia.